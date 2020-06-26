РИАМО - 26 июн. Результаты третьего этапа ИФА-тестирования показали, что почти у 20% жителей Москвы фиксируется иммунитет к коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В скрининговой программе приняли участие более 90 тысяч человек. В столице у горожан отмечается постоянный рост формирующегося иммунитета. На сегодня у 19,9% жителей обнаружены антитела к новой коронавирусной инфекции. За месяц этот показатель вырос на 7%.

«Третий этап исследования популяционного иммунитета к Covid-19 мы проводили в период с 5 по 18 июня. Иммунитет у жителей города формируется и дальше, и на сегодняшний день 19,9% москвичей имеют антитела к коронавирусу. Это на 2,5% больше, чем результаты второго этапа тестирования», — сказала Ракова.

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26 ИЮНЯ

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