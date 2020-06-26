РИАМО - 26 июн. Свыше 50 летних лагерей, получивших разрешение от Роспотребнадзора, включили в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Подмосковье, они могут открыться с 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, с 15 июля могут открыться только стационарные организации отдыха детей и их оздоровления с продолжительностью смены 21 день. Начало работы детских лагерей палаточного типа возможно только после снятия всех ограничительных мер.

«В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Подмосковья подано 115 заявок, включены пока 56 загородных организаций, у которых есть разрешение от Роспотребнадзора. Также к открытию готовятся и наши подведомственные лагеря «Звонкие голоса», «Осташево», «Имени 28 Панфиловцев», — сказала Фаевская.

Работа лагерей с дневным пребыванием (школы в каникулы) приостановлена до 31 июля.

Реестр детских оздоровительных организаций размещен на официальном сайте министерства.