РИАМО - 26 июн. Столичные автомобилисты порядка 13 тысяч раз воспользовались функцией оплаты парковки на капитальных паркингах через приложение «Парковки Москвы», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Возможность оплатить парковки, не администрируемые ГКУ «АМПП», появилась в приложении в ноябре прошлого года.

«Всего автомобилисты воспользовались этой услугой 12 701 раз. Чаще всего - на паркингах спортивного комплекса ЦСКА (4806 оплат) и торгового центра «Каширский двор» (3599 оплат)», - сказал собеседник агентства.

Проверить, подключен ли паркинг к приложению «Парковки Москвы», можно, кликнув по нему на интерактивной карте.

«Эта функция не только удобна для автомобилистов, которые смогут оплатить через одно приложение любые парковки, но и эффективна в рамках борьбы с распространением инфекционных заболеваний», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Также в приложении можно посмотреть историю оплат, она находится в разделе «Коммерческие парковки».