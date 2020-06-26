РИАМО - 26 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 813 случаев коронавируса, таким образом, общее число выявленных случаев заражения в городе достигло 218 604, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом, всего в городе выздоровел 144 191 человек. Жертвами пандемии в столице стали 3694 человека, в том числе 25 Covid-пациентов скончались за прошедшие сутки. В целом эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась.

За минувшие сутки в целом по России подтвердилось 6,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 176 пациентов умерли, 8988 человек полностью выздоровели.

С начала пандемии в России выявили 620 794 случая инфицирования коронавирусом, зафиксирован 8781 летальный исход, выздоровели 384 152 человека.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.