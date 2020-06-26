РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. Городской округ Мытищи продолжает оставаться в десятке лучших экономик среди округов Подмосковья, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Представил ежегодный отчет о результатах деятельности администрации городского округа Мытищи за 2019 год. По итогам прошлого года мы стабильно продолжаем оставаться в десятке лучших экономик среди муниципалитетов Московской области. Исполнение бюджета составляет 101,5%. Это очень хороший показатель, благодаря которому мы смогли выполнить все плановые обязательства», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что впервые его отчет на заседании совета депутатов состоялся в формате ВКС. По его словам, эта мера вынужденная, но такие «цифровые» встречи становятся привычными для современного мира в условиях сохраняющейся опасности распространения инфекции.

«Из года в год мы строим планы, реализуем намеченное. В 2019 году удалось многое воплотить в жизнь. Рассказал депутатам о самых значимых результатах прошедшего года. Благодарю депутатский корпус за обратную связь, за взаимодействие с населением и за представленные предложения по дальнейшей совместной работе», - добавил Азаров.