Крым активно готовится к встрече туристов – с 15 июня в регионе отменили обязательный карантин для приезжих, а с 1 июля для всех открываются отели и пансионаты, в которых пока имеют право отдыхать только местные. В министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что в этом сезоне отдыхом в бывшей всесоюзной здравнице интересуется в 20 раз больше туристов, чем обычно. О том, как регион готовится к встрече гостей и как отдыхают в Крыму в июне, РИАМО рассказали туристы из Московского региона.

Топ‑10 мест в Крыму, которые нужно посмотреть>>

Без проблем на авто и самолете

На сегодняшний день в Крым можно беспрепятственно добраться тремя видами транспорта – на самолете, поезде и на автомобиле. С 15 июня при въезде на полуостров от туристов из Московского региона не требуют ни спецразрешений, ни свежих тестов на коронавирус.

Как рассказала РИАМО жительница подмосковных Люберец Елена, без проблем попасть в Крым можно было еще до его официального открытия.

«Мы выехали в Крым из Москвы на поезде 9 июня. Немного волновались, что нам может грозить обсервация, поэтому накануне выезда всей семьей сдали анализы на коронавирус», – поделилась туристка.

Но беспокойство оказалось излишним: в дороге проводники только попросили заполнить анкеты, где нужно было указать паспортные данные, регистрацию и адрес, где туристы собираются остановиться.

«На протяжении всего пути у нас ни разу не мерили температуру, не задавали никаких вопросов о цели прибытия в Крым», – рассказала Елена.

Она уточнила, что добиралась с семьей не до конечной станции – Симферополь, а до станции Владиславовка. На станции никаких сотрудников Роспотребнадзора или Росгвардии семья тоже не наблюдала.

Успешно добралась до Крыма 15 июня на самолете и многодетная семья Марины из подмосковной Лобни.

«Мы каждый год ездим в Крым, а в этом году сомневались, сможем ли доехать. Но когда наши знакомые спокойно добрались, мы тоже решили рвануть», – поделилась женщина.

По ее словам, ни в московском аэропорту Домодедово, ни в терминале международного аэропорта Симферополь повышенных мер безопасности, связанных с коронавирусом, они не заметили.

«У нас измерили температуру в Домодедове, а в зоне прилета аэропорта Симферополь мы просто прошли под тепловизорами. Нас не просили заполнять анкеты, сдавать экспресс-тесты и даже находиться в масках в самом самолете! Полет прошел практически как обычно», – добавила Марина.

Однако ее семья была обескуражена тем фактом, что в столичном аэропорту Домодедово в туалетах кончилось и обычное жидкое мыло, и санитайзер.

Автопутешественники из Московского региона беспокоились о всевозможных препятствиях на пути на юг больше остальных. Однако после 15 июня, когда в Крыму сняли все ограничения для приезжающих, дорога в регион стала свободной. Водителей перестали останавливать и на Крымском мосту, где ранее для всех пребывающих был организован «санитарный коридор» и спецдосмотр. По территории полуострова можно передвигаться на машине беспрепятственно, однако, по сведениям туристов, до сих пор работает зона контроля на подъезде к городу Севастополю (в районе села Верхнесадовое). Здесь не только проверяют документы, но и делают экспресс-тесты на Covid-19, отмечают в соцсетях автотуристы из Москвы и Подмосковья.

Москвичка Ярослава, которая 18 июня отправилась из Москвы в Крым вместе с семьей, сообщила РИАМО, что на пути никаких проблем не было.

«Мы ехали по «платнику» М4, и до Краснодарского края не видели ни одного гаишника, никто нас не останавливал. При этом мы ночевали в мотеле в Липецкой области, и там никто от нас ничего не требовал. В Краснодарском крае мы проехали один блокпост, там нас остановили, уточнили цель поездки. Узнав, что мы едем в Крым, нам выдали транзитный спецпропуск, который был действителен в течение суток», – рассказала она.

Она добавила, что на посту не требовалось заполнять никаких анкет, не спрашивали и о тестах на коронавирус. По ее словам, куда тщательнее проверяли туристов, желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края. Их предупредили о соблюдении двухнедельной самоизоляции по прибытии и необходимости заполнить анкеты со всеми личными данными.

По словам Ярославы, вдоль трассы в Краснодарском крае дежурило много сотрудников ДПС, но их ни разу никто не остановил. «Может, потому что наш транзитный пропуск лежал под лобовым стеклом», – предположила автотуристка.

Как подготовиться к путешествию на автомобиле летом 2020>>

Июнь без суеты

Несмотря на снятие ограничений, на данный момент туристов в Крыму гораздо меньше, чем в прошлые годы. Местные жители говорят, что обычно в первую очередь наполняются туристами курорты Южного берега Крыма, затем знаменитый детский курорт Евпатория и запад полуострова, и, наконец, юго-восток и восток.

По наблюдениям туристов и местных блогеров, крымские курорты пока только готовятся к старту сезона-2020. На самом знаменитом и фешенебельном курорте Крыма – в Ялте – к сезону готовятся в авральном режиме.

«Набережную приводят в порядок, высаживают цветы, подкрашивают и ремонтируют где что нужно. По всему городу приводят в порядок дороги», – поделилась наблюдениями крымский блогер, автор Инстаграм-канала «Крым – моя жизнь» Ксения Некрасова.

Она добавила, что в городе появляется все больше машин с номерами из российских регионов, в том числе и из Московского региона. Ускорить прибытие туристов, по ее мнению, мешала неустойчивая погода в июне, когда на полуострове гремели грозы и шли проливные дожди.

«К сезону-2020 в Ялте по понятным причинам готовятся впопыхах», – заключила она.

Между тем в городе уже открылась канатная дорога, а по вечерам на набережной развлекают отдыхающих молодые кавер-группы и уличные артисты. Туристы из Московского региона могут расслабиться и забыть о тяжелом времени пандемии и всевозможных ограничений – по наблюдениям ялтинских блогеров, в магазинах сейчас сложно встретить покупателя в маске, даже продавцы носят маски на подбородках. На пляжах, набережных и в кафе маски не надевает никто.

В небольшом тихом поселке Мирный, что на западе Крыма, пока тоже царит «несезон».

«Сейчас народа мало по сравнению с прошлыми годами. В основном туристы бронируют квартиры и дома с 1 июля», – поделилась наблюдениями с РИАМО москвичка Татьяна, которая приехала в свою квартиру в Мирном еще в апреле. Она добавила, что все отели в поселке пока закрыты, как и половина местных ресторанчиков и кафе.

В соседнюю Евпатории туристы едут охотнее, и возможностей для развлечения туристов там на данный момент значительно больше. А на «крымских Мальдивах» – в поселке Оленевка, что на западе полуострова – туристов и туристской инфраструктуры пока мало.

В популярном поселке Коктебель, который очень любят москвичи, обычно в это время жизнь бьет ключом. «Я не узнаю Коктебель сейчас, очень тихо, работает примерно треть кафешек на набережной, а то и меньше. Нет ни уличных музыкантов, ни художников, сувенирщиков тоже очень мало», – рассказала Елена из Подмосковья, отдыхающая в соседнем поселке. По ее словам, коктебельский дом-музей поэта и художника Максимилиана Волошина заработал с 15 июня, однако из-за малого количества туристов экскурсии там проводятся реже, чем обычно.

В маленьком поселке Курортное близ Коктебеля наплыва туристов ждут с 1 июля. «В нашем поселке есть большой пансионат, который планируют открыть с 1 июля, а также несколько турбаз и отелей, которые тоже пока не могут открыться для всех. Пока там нет людей, в поселке, считайте, нет туристов, хотя у нас есть еще и частный сектор. Магазинчики на набережной открываются неохотно, кафе тоже, ведь людей по сути нет», – поделилась наблюдением Алена, хозяйка небольшого частного пансионата в Курортном.

Путешествия с детьми: как не заразиться коронавирусом и сохранить нервы>>

Дорогой наш Крым

По сообщениям СМИ, многие россияне, чьи кошельки «похудели» за время пандемии, отказываются от отдыха в Крыму по причине дороговизны путевок. Однако, по отзывам местных и туристов, которые уже приехали на полуостров в июне, пока цены на отдых в Крыму держатся примерно на уровне прошлых лет.

«Мы отдыхаем в Крыму в июне каждый год. В этом году заплатили хозяйке за проживание ту же цену, что обычно. Хозяйка даже готова была нам скинуть за то, что мы решились приехать в Крым тогда, когда курорты были практически пустые», – рассказала РИАМО жительница подмосковных Люберец, приехавшая на отдых в начале июня. По ее словам, цены на продукты в туристическом секторе, на такси и некоторые развлечения также пока держатся на уровне прошлых лет.

На страничках в соцсетях, на которых собраны предложения по отдыху в Крыму, можно найти множество выгодных предложений от хозяев частных домовладений. На заезд в июне можно получить скидку в 20–30 процентов. Однако в июле скидку хозяева уже не предлагают, ожидая наплыва туристов. В среднем отдых в частном секторе на самых популярных крымских курортах в июне обойдется в 2 000 – 2 500 рублей за стандартный номер на двоих в стуки. В небольших поселках можно найти достойное жилье от 1 500 рублей в сутки на двоих. В июле, предупреждают хозяева на разных берегах Крыма, ценник на жилье будет выше.

С июля, когда открываются многочисленные крымские гостиницы и пансионаты, предложений станет значительно больше. Цены даже в мини-гостиницах, где есть бассейн и зоны отдыха, обычно выше, чем в частном секторе. В среднем – от 2 500 рублей в сутки.

«Я долго изучала предложения по отдыху в Крыму на конец июня – начало июля. Южный берег сразу отпугнул своим высоким ценником – в приличной гостинице предложения за семейный номер начинались от 15 тысяч в сутки. В итоге я сняла апартаменты в небольшом поселке недалеко от города Щелкино на Азовском море за 114 тысяч на 10 дней с комплексным питанием», – поделилась с РИАМО молодая москвичка Валентина.

По словам москвички Татьяны, имеющей квартиру в поселке Мирный, в настоящее время выгодных предложений на июль в этом месте практически не найти.

«В среднем однокомнатную квартиру здесь можно было снять за 1 500 рублей, двухкомнатную – за 2 500 рублей в сутки. Но хорошие предложения уже разобрали», – поделилась она.

Места для уединенной прогулки: 10 заброшенных усадеб в Подмосковье>>