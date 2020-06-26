РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в четверг можно будет вне избирательных участков в шатрах по пяти адресам, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Для удобства жителей микрорайона Кузнечики ежедневно организовывается голосование вне избирательных участков, непосредственно на дворовых территориях (по графику во всех дворах) и в общественных пространствах. В четверг с 10:00 до 15:00 шатры установят во дворах многоквартирных домов по пяти адресам. Приглашаем всех желающих принять участие в голосовании», - говорится в сообщении.

В том числе шатры установят на Бульваре 65-летия Победы, дом 16; Армейском проезде, дом 3; улице Академика Доллежаля, дома 21, 26, 2/1, 2/2, 4, 14; Генерала Стрельбицкого, дом 3; Генерала Варенникова, дом 2.

Для удобства жителей домов, прилегающих к бульвару 65-летия Победы, будут работать шатры на бульваре 65-летия Победы, на пешеходной зоне улицы Генерала Смирнова у дома 10 и на пешеходной зоне на улице Академика Доллежаля у дома 35.

Также шатер установят на площадке перед магазином «Верный» у дома 7/1 на бульваре 65-летия Победы. Там смогут проголосовать избиратели, включенные в списки для голосования на избирательных участках №№3578, 3577, 2379, 2377.

Жители микрорайона «Кузнечики» активно участвуют в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Ежедневно на территории микрорайона работают 13 избирательных участков. С 10:00 до 15:00 ежедневно во дворах и общественных пространствах работают 13 точек для голосования вне помещений УИК.

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