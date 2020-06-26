РИАМО - 26 июн. Московская область занимает пятое место по доли населения среди 18 субъектов Центрального федерального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Значение достигнутого целевого показателя определяются ежегодно по информации Роспотребнадзора Московской области на основании формы №18 федерального статистического наблюдения.

«Реализованные министерством ЖКХ Московской области мероприятия прошлого года позволили достигнуть показателя «доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» на 91,7%, что значительно превышает средний показатель по России — 85,5%», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По его словам, запланированные на 2020 и 2021 год мероприятия по «Чистой воде» позволят улучшить качество питьевой воды для 400 тысяч жителей Подмосковья.

В текущем году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора «Чистая вода» выполняется модернизация и строительство 33 водозаборных узла на территории восьми муниципальных образований.

В частности, в Орехово-Зуевском городском округе проведут капитальный ремонт системы водоснабжения для подключения потребителей к Восточной системе водоснабжения, в Коломенском округе будет приобретено 16 новых станций обезжелезивания воды, в Рузском округе – шесть станций водоподготовки. Также работы по реконструкции ВЗУ проходят в Можайском, Волоколамском, Дмитровском округах, Дзержинском, Луховицах и Егорьевске.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За 6 лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 миллиона жителей.