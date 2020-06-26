РИАМО - 26 июн. Явка на онлайн-голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в первый день превысила отметку в 48,9%, сообщает Nation News.

Дистанционное электронное голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области, которые прошли регистрацию. За 25 июня в онлайн-голосовании приняли участие более 574,1 тысячи человек.

«Такие статистические данные опубликовали на информационных экранах в оперштабе по мониторингу за голосованием», - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате проходит на портале 2020og.ru.

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