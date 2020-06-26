РИАМО - 26 июн. Москва выставила на торги помещение в доме 1917 года постройки в Карманицком переулке около станции метро «Смоленская», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Победитель открытых электронных торгов получит в аренду нежилое подвальное помещение площадью 121,8 квадратного метра сроком на 10 лет», - говорится в сообщении.

Помещение имеет свободное функциональное назначение. Арендовать подвал могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«Старинное здание в центре Москвы - бывший доходный дом, построенный в 1917 году под руководством архитектора Сергея Воскресенского. Данный лот имеет удобную локацию и сравнительно невысокую арендную ставку для данного района. Начальная цена за годовую аренду помещения составляет 1,2 миллиона рублей, или 10,5 тысяч рублей за квадратный метр», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Прием заявок для участия в аукционе продлится до 14 августа, торги состоятся 21 августа.

Всего в Центральном округе Москвы на торги по аренде выставлено 38 нежилых помещений.