РИАМО - 26 июн. Московское областное УФАС России выявило нарушение закона о закупках ООО «ТЛЦ «Белый Раст», компании было направлено соответствующее предписание, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Спецэлектромонтаж» на действия ООО «ТЛЦ «Белый Раст» при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству временного ограждения периметра контрейлерной платформы», - говорится в сообщении.

Изучив дело, в УФАС признали обоснованной жалобу ООО «Спецэлектромонтаж», заказчику выдано обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с решением и предписанием, заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «ТЛЦ «Белый Раст» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.