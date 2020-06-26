РИАМО - 26 июн. Резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» запустил новый цех по выпуску медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ВестМедГрупп» выпускает настенные и потолочные медицинские консоли, а также быстроразъемные клапанные системы, обеспечивающие подвод кислорода и других медицинских газов к койкам пациентов и рабочим местам медперсонала.

«Производственный цех был открыт в инновационно-технологическом центре ОЭЗ «Дубна», где для резидентов уже создана вся необходимая инфраструктура. Это позволяет инвесторам максимально быстро запускать производство, что в совокупности с налоговыми льготами, действующими в ОЭЗ, повышает эффективность инвестиций. Всего свои производства в ИТЦ до конца первого квартала следующего года откроют 13 компаний, четыре из которых уже приступили к работе», - сказала глава подмосковного Мининвеста Наталья Егорова.

С началом пандемии коронавируса компания «ВестМедГрупп» увеличила производство медицинского оборудования в десятки раз. На сегодняшний день резидент выпускает в месяц около 1 тысячи настенных консолей и порядка 15 тысяч быстроразъемных клапанных систем.

В создание инфраструктуры новой производственной площадки инвестор вложил более 80 миллионов рублей. В перспективе компания планирует экспортировать продукцию собственного производства за рубеж.

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