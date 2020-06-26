РИАМО - 26 июн. Компания «Надежные системы» уклонилась от заключения контракта на монтаж системы контроля допуска с ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8», поэтому ее сведения подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Областное управление ФАС России рассмотрело сведения, которые представило ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница №8» в отношении ООО «Надежные системы» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Компания в регламентированный срок не представила подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, поэтому больнице поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на монтаж системы контроля допуска.

Фирма не представила доказательства наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки на заседании комиссии Московского областного УФАС России.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Надежные системы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.