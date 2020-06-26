РИАМО - 26 июн. Москва запускает новый формат международного сотрудничества — серию цифровых роуд-шоу с представителями туристической области из других стран, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

В рамках программы предусмотрены деловые переговоры и презентация туристического потенциала Москвы.

«Это поможет нам создать задел на будущее — подготовить инфраструктуру и адаптировать всю городскую отрасль гостеприимства под современные ожидания туристов, на которых, разумеется, оставил отпечаток период пандемии», - отметила заместитель мэра — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Он подчеркнула, что международные роуд-шоу с зарубежными туркомпаниями позволяют уже сейчас формировать устойчивый интерес к Москве как к привлекательному направлению для поездок после отмены ограничений, вызванных коронавирусом.

Между тем, первое цифровое роуд-шоу уже состоялось 23 июня. Специалисты из Москвы пообщались с коллегами из стран Персидского залива. На онлайн-встрече присутствовали специалисты туротрасли из ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и других стран.

Онлайн-встреча началась с презентации Москвы. В ней было рассказано преимуществах и возможностях туризма города.