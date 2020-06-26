РИАМО - 26 июн. Семиэтажную автостоянку на 900 машино-мест ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Ново-Никольское» в Троицком округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Автостоянка построена в рамках последнего этапа первой очереди жилого комплекса, который реализовал застройщик ООО «Агрострой», - отмечается в материале.

Строительство ЖК «Ново-Никольское» началось в 2012 году, в июле 2015 работы приостановились из-за финансовых проблема у застройщика. В 2017 году было заключено мировое соглашение между застройщиком, кредиторами и Сбербанком, что позволило возобновить строительство первой очереди жилого комплекса.

В рамках первой очереди строительства уже введены в эксплуатацию семь многоэтажных и 37 малоэтажных жилых домов, 129 таунхаусов и 39 индивидуальных жилых домов. Также в составе ЖК оборудованы детские и спортивные площадки. Кроме того, предусмотрена школа на 850 учеников, детсад на 150 малышей, два магазина и автостоянка.