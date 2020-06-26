РИАМО - 26 июн. Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191», - сказала Ракова.

Отсутствие заболевания после проведенного лечения подтверждается с помощью специального исследования. При выписке пациенты получают необходимые рекомендации.

Переболевшие москвичи могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которого нет хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

Также переболевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто продолжает лечиться от коронавирусной инфекции на дому.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.