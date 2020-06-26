РИАМО - 26 июн. С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений, которые затронут водителей, среди них - более жесткие требования в сфере импорта машин с правым рулем, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С июля начнет действовать запрет на ввоз праворульной строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, тягачей, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов. Также россиянам запретят ввозить технику с правым рулем категорий М2 и М3», - говорится в сообщении.

Автомобили с правым рулем, которые были ввезены и растаможены до вступления в силу нового технического регламента, можно эксплуатировать без ограничений в прежнем режиме.

Легковые автомобили относятся к категории М1 и пока не попадают под запрет. Процедура их ввоза и растаможки также сильно усложнится. Владельцы праворульных авто для получения ПТС и дальнейшей постановки на учет в ГИБДД должны будут также получить технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности.

Кроме того, с 1 июля вступят в силу новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. Автолюбители должны будут предоставлять свое тюнингованное авто в специальную лабораторию. Это нужно будет делать в случае, если к автомобилю прикрепили фаркоп, установили газовое оборудование, оснастили экспедиционными багажниками или силовыми бамперами, модернизировали салон машины.

Также с июля инвалиды третьей группы будут иметь право на бесплатную парковку. Реализовать это право смогут инвалиды, ограниченные в способности к самостоятельному передвижению. С 1 июля машины инвалидов будут регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, откуда данные будут переданы администраторам парковок в регионах.

С 1 июля также изменяется порядок прохождения обязательного медосвидетельствования. Так, некоторым гражданам придется сдавать дополнительные анализы, например, в случае, если нарколог посчитает, что есть признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.