РИАМО - 26 июн. По итогам первого дня программы «Миллион призов» свои призы и бонусы получили более 390 тысяч человек, проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ, стоимость каждого приза – от 1 до 4 тысяч баллов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победителями стали более 390 тысяч человек. Всего для участников подготовили два миллиона призов — бонусы и скидки, которые можно использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения», - говорится в сообщении.

Стоимость каждого приза — от одной до четырех тысяч баллов, один балл равен одному рублю. Со 2 июля участники смогут потратить выигрышные баллы на помощь благотворительным организациям, среди которых «Дари еду», «Ника», «Гольфстрим» и многие другие.

Победители розыгрыша будут определяться ежедневно до 2 июля путем случайного отбора. Количество победителей будут объявлять в 08:30 на следующий день после розыгрыша на сайте программы, портале mos.ru и на сайте Московской торгово-промышленной палаты.

Выигравшим участникам придет СМС-сообщение с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля включительно. Полученные баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

Присоединиться к программе могут все жители Москвы, принявшие участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, с 25 июня по 1 июля. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников онлайн-голосования.

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