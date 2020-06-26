РИАМО - 26 июн. Следователи устанавливают обстоятельства гибели троих детей в результате утопления в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В течение 25 июня в Солнечногорске утонули три ребенка. Тела двоих обнаружили в котловане, заполненном водой. Еще один ребенок утонул в искусственном водоеме на территории частного домовладения.

«По данным фактам следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение двух доследственных проверок», - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся опросы родственников погибших. По результатам проверок примут процессуальные решения.