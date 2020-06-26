РИАМО - 26 июн. Ежегодная конференция «НеФорум» о блогосфере российского интернета пройдет 27 июня, участникам расскажут, как развить свой малый и средний бизнес при помощи социальных сетей, блогов и лидеров мнений, в этом году мероприятие пройдет в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа позволит маркетологам и руководителям компаний познакомиться с последними трендами блогосферы и особенностями работы с инфлюенсерами для продвижения своей продукции», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Дискуссии по этой теме пройдут в рамках направления деловой программы «Бизнес и продвижение», которое организовано в сотрудничестве с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Участники потока узнают истории предпринимателей, которые успешно развили свой бизнес при помощи социальных сетей и блогеров, а также сами стали лицами своих брендов. Также можно будет послушать выступления официальных представителей социальных сетей, которые расскажут о возможностях этих площадок для бизнеса.

«НеФорум» проводится с 2012 года в разных городах России и странах СНГ. В этот раз мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на платформе neforum.online, а также в социальных сетях проекта. Участие в конференции бесплатное.

Программа «НеФорума» состоит из четырех потоков прямых трансляций, каждая из которых посвящена особенностям работы в блогосфере. Кроме потока «Бизнес и продвижение», программа включает потоки «Блогеры и контент», «Рынок блогосферы» и «Площадки и форматы».