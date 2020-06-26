РИАМО - 26 июн. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1489 человек, таким образом, всего в регионе выздоровел 30 491 пациент, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

В Подмосковье постепенно снимают ограничительные меры, введенные ранее из-за распространения коронавируса, регион возвращается к привычному образу жизни. Однако граждане все еще должны носить маски для профилактики заражения Covid-19.

По последним данным, с начала пандемии в Московской области выявили 55 853 случая инфицирования Covid-19, скончались 832 заболевших.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.