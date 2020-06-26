РИАМО - 26 июн. Подмосковная полиция задержала 42-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемую в сбыте 339 свертков с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержание произошло на 159-м километре автодороги А-107 силами сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Раменское» и инспекторов ДПС.

«Полицейские отследили маршрут передвижения злоумышленницы и на 159-м километре автодороги А-107 остановили автомобиль, в котором она находилась в качестве пассажира. При досмотре сумки женщины обнаружены и изъяты черновые записи с координатами будущих мест закладок, а также 339 свертков из фольги с порошкообразными веществами светлого цвета», - сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В свертках обнаружили метадон и кокаин общей массой более 200 граммов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас закладчица находится под стражей.