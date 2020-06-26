РИАМО - 26 июн. К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) продолжают подключаться столичные медучреждения, недавно к ней присоединились больница № 24 и больница № 67 имени Л.А. Ворохобова, на данный момент в городе насчитывается шесть стационаров подключены к этой системе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врач видит, как долго и какими лекарствами лечили ранее пациента, какие заболевания были у него и существуют ли у пациента особенности здоровья, не позволяющие проводить то или иное лечение, также врачу доступна информация о результатах проведенных анализов», - сказал главный врач городской клинической больницы № 24 Григорий Родоман.

Для подключения к медицинской системе в больнице были заменены старые сетевые и аппаратные системы, установлено современное сетевое и серверное оборудование, обновлены рабочие места сотрудников. Кроме того, медперсонал прошел обучение и инструктаж. В будущем планируется подключить к ЕМИАС перинатальный центр больницы № 24.

Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова, подключившись к ЕМИАС, получила возможность автоматизированного ведения пациента — от поступления в стационар до выписки.