РИАМО - 26 июн. На ВДНХ начали цвести розы, увидеть их посетители могут на всей территории выставки, большинство кустов высажены у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», на клумбах Центральной аллеи, а также в северном и южном розариях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С момента открытия выставки в 1939 году специалисты ежегодно создают на территории ВДНХ уникальные цветочные композиции. И роза, как настоящая королева цветов, всегда занимала почетное место. В 1950-е годы посмотреть на уникальные штамбовые розы выставки прилетали со всего Советского Союза, об этих декоративных деревцах писали даже в путеводителях по Москве», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Всего на территории ВДНХ высажено более 35 тысяч кустов роз разных сортов. Среди них такие как флорибунда, почвопокровные и парковые. Все сорта отличаются не только оттенком, но и формой. Например, у фонтана «Каменный цветок» растут светло-розовые пионовидные розы «Леонардо Да Винчи». Там же расцвели пудрово-белые, с яркой бордовой окантовкой, бутоны «принц Монако».

Например, на цветочном партере между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно увидеть штамбовые розы красного и розового оттенков. Это декоративные деревца c гладким тонким стволом и пышной кроной из цветов. Такую необычную форму розы обрели в результате селекции. Они отличаются обильным и продолжительным цветением.