РИАМО - 26 июн. Солдат-срочник, который повредил машину ФСО на параде Победы на Красной площади, таким образом отомстил за отстранение от участия в торжественном мероприятии, пишет газета «Коммерсант».

Солдата 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко не допустили к участию в параде после дополнительной проверки военной контрразведки ФСБ и психологов. Такую проверку проходят все военнослужащие, которые должны участвовать в параде. Еременко был зачислен в резерв, также солдату пообещали вручить ведомственную медаль «Участник парада Победы».

«Когда его товарищей отправили на Красную площадь, запасник Еременко прикладом винтовки Мосина разбил два стекла в Volkswagen Transporter ФСО. Находившиеся в машине водитель и офицер спецслужбы тут же обезоружили и задержали рядового», - говорится в статье.

В ходе дачи показаний Еременко заявил, что хотел отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся сотрудники ФСО. По словам рядового, окажись он в парадном строю, никаких инцидентов не произошло бы.