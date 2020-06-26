РИАМО - 26 июн. МАДИ просит автомобилистов перед отъездом в отпуск убедиться, что машина припаркована в разрешенном месте и не нарушает ПДД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения. Кроме того, на улице могут ввести реорганизацию дорожного движения в связи с ремонтными работами», - сказал собеседник агентства.

Во избежание ДТП и заторов автомобилистов попросили неукоснительно выполнять требования дорожных знаков и разметки, а также следить за изменениями дорожного движения. Ознакомиться с планируемыми изменениями можно на сайте ГКУ «ЦОДД».