РИАМО - 26 июн. На территории новой Москвы археологи обнаружили более 1 тысячи артефактов XIV–XIX, среди которых предметы быта, фрагменты украшений и старинные монеты, все предметы найдены на берегах реки Малая Сосенка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV — начале XV веков. Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На берегу реки находятся территории со следами поселений XIV–XIX веков. Вплоть до XVI столетия они входили в состав Великого княжества Московского, а затем — Московского уезда Московской губернии Российской империи.

Еще один предмет, связанный с Золотой Ордой, — бронзовая накладка на одежду. Ее украшает растительный орнамент в восточном стиле. Такой аксессуар носили в XV–XVII веках. Он мог принадлежать как выходцу из Золотой Орды, так и местному зажиточному человеку.

Сейчас все артефакты находятся на изучении у специалистов. Затем их отреставрируют и передадут в фонды одного из столичных археологических музеев.

На территории столицы насчитывается более 400 объектов археологического наследия. Речь идет о руинах и фрагментах древних построек и сооружений, следах поселений, древних захоронениях. На территории новой Москвы располагаются 179 таких объектов.