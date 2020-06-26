РИАМО - 26 июн. Выручка российских аптек в мае упала на 14% по сравнению с апрелем и, по мнению экспертов, продолжит сокращаться летом, пишет в пятницу газета «Известия».

Аналитики компании DSM Group выяснили, что в мае аптеки в России продали лекарств на 75,3 миллиарда рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем выручка аптек упала на 14%.

«Россияне стали меньше покупать лекарства всех категорий, за исключением противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (их реализация выросла на 0,5%)», - говорится в статье.

Значительнее всего упали продажи лекарств для лечения респираторных заболеваний, иммуномодуляторов, противомикробных препаратов. Также падает интерес покупателей к биологически активным добавкам.

Ранее продажи лекарств в России достигли рекордной отметки - в марте аптеки заработали 127,3 миллиарда рублей, что на четверть с лишним больше показателя февраля и на 46% больше показателя марта 2019 года.

Как полагают эксперты, для падения спроса на лекарства есть множество причин. Например, экономия в связи с падением доходов, наличие у россиян большого запаса медикаментов, который жители сделали в начале пандемии коронавируса. Также эксперты считают, что в самоизоляции люди стали реже болеть.