РИАМО - 26 июн. Парки Москвы в честь Дня молодежи подготовили мастер-классы и лекции, которые пройдут в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Видеоматериалы будут доступны 27 июня на страницах московских парков в социальных сетях.

«Несмотря на то, что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи — приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе. Во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi», — сообщила заместитель мэра — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, зайдя на страницу Лианозовского парка можно будет попасть на мастер-класс по современному танцу. Запись станет доступна в 12:00.

В это же время в аккаунте парка «Садовники» появится короткое видео для начинающих бегунов. Зрителям расскажут, с чего начать бегать и как лучше всего приступить к тренировкам.

Парк «Фили», в свою очередь, подготовил видеозанятие по скейтбордингу. Оно появится на странице парка в 14:00.

В 10:30 в аккаунте Парка Горького появится видео с мастер-классом по окрашиванию футболок в технике Tie-Dye. Необычный узор появляется, если ткань перевязать в нужных местах и опустить в краску.

Подписаться на социальные сети можно на сайтах Парка Горького, усадьбы Воронцово, парка «Кузьминки», Лианозовского парка, парка «Садовники», Бабушкинского парка, парка «Фили», Таганского парка, а также парков «Северное Тушино» и «Красная Пресня».