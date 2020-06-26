РИАМО - 26 июн. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле у деревни Любятино подмосковного Волоколамского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:30 25 июня 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Найденный объект охраняется полицией и не представляет опасности для окружающих. Сотрудники ПСО-22 планируют уничтожить снаряд в пятницу.