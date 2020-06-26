РИАМО - 26 июн. Днем в пятницу температура воздуха в Москве и Подмосковье может подняться до плюс 30 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27 - плюс 29 градусов, по области - плюс 25 - плюс 30 градусов», - говорится в сообщении.

Антициклон принесет в регион переменную облачность и чуть повышенное атмосферное давление.

Скорость ветра составит порядка 5-10 метров в секунду. Количество кислорода в воздухе достигнет нормальных значений.

По словам синоптиков, такая погода окажет положительное воздействие на самочувствие жителей.