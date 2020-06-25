РИАМО - 25 июн. С 1 июня муниципальный земельный контроль возобновил свою работу в Подмосковье после отмены ограничений, за это время инспекторы осмотрели 6,5 тысяч земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельные инспекторы осмотрели 6,5 тысяч земельных участков Подмосковья общей площадью более 96,5 тысяч гектаров», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Так, в Клину земельные инспекторы осмотрели более 480 земельных участков площадью 8,6 тысячи гектаров. В Егорьевске — более 460 земельных участков площадью почти 7,5 тысячи гектаров. В городских округах Орехово-Зуевский и Воскресенск инспекторы провели осмотры более 420 участков в каждом округе - это свыше 21 тысячи гектаров.

Всего с начала 2020 года муниципальный земельный контроль осмотрел порядка 10,4 тысячи земельных участков Подмосковья площадью 214 тысяч гектаров.

Также по результатам выявленных ранее нарушений были проведены проверки более 1,1 тысячи участков площадью 2,1 тысячи гектаров. Сумма штрафов, вынесенная правообладателям земельных участков за нарушение земельного законодательства, превысила 22 миллиона рублей.