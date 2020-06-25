РИАМО - 25 июн. В настоящий момент в Москве по программе реновации жилищного фонда расселяют 134 дома, жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Сейчас в Москве по программе реновации расселяются 134 пятиэтажки. В новостройку в Мукомольном проезде, дом 2, выданы смотровые ордера жителям дома на улице Подвойского, дом 12/15», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Также в ближайшее время начнется переселение и дома №18 на улице Подвойского. В дом в Мукомольном проезде заселение по программе реновации началось осенью прошлого года.

В соответствии с едиными стандартами программы реновации жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой. В корпусе располагается встроенный ДОУ, во дворе размещены детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха.

В Центральном административном округе города Москвы в программу реновации включено 109 домов, подобрано 10 стартовых площадок. В районе Пресненский расселению и сносу подлежат 52 жилых дома.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена почти три года назад. Она коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.

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