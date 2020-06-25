РИАМО - 25 июн. Станцию метро «Каховская» ждет комплексная реконструкция, в частности, специалисты полностью заменят инженерные сети, которые устарели за годы эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Технически станция сильно устарела, и проект реконструкции подразумевает, прежде всего, ее комплексное переоснащение в плане инженерных систем, освещения, перепланировки служебно-бытовых помещений в связи с обновлением мощностей», - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что будут установлены современные турникеты, автоматы по продаже билетов, запроектирован современный кассовый блок.

Масштабный ремонт ждет северный и южный вестибюли, а также четыре наземных павильона.

«Что касается дизайна станции, то он не претерпит изменений, речь идет лишь о замене устаревших облицовочных материалов на новые. Литые настенные панно на тему эпизодов гражданской войны также сохранятся. И главное, станция будет приспособлена для передвижения маломобильных категорий граждан. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, станцию «Каховская» планируем открыть после реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии метро», - пояснил Кузнецов.