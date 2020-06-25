РИАМО - 25 июн. В Мосгоризбиркоме назвали «грубейшим нарушением законодательства РФ» выдачу бюллетеней до 1 июля избирателям, которые ранее записались на дистанционное голосование, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии столицы.

Избиратели, записавшиеся на дистанционное электронное голосование и которые не смогли проголосовать удаленно, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля.

«Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на дистанционное электронное голосование с 25 по 30 июня, является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов», - говорится в письме Мосгоризбиркома.

За неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования предусмотрена административная ответственность.

В Москве в четверг на одном из избирательных участков участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень.

Ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина опечатан, бюллетень будет признан недействительным. На само дистанционное голосование этот инцидент не повлияет. Гражданин сможет воспользоваться своим правом на голосование посредством онлайн-голосования.

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