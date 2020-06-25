РИАМО - 25 июн. Следователи предъявили обвинение 33-летнему жителю Ступина, которого подозревают умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его сожительницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Тело 37-летней женщины было найдено 22 июня во время сортировки твердых бытовых отходов на заводе по переработке мусора в Кашире. Эксперт установил, что ее смерть наступила в результате травмы внутренних органов. Вскоре удалось выяснить личность женщины и задержать ее сожителя.

«На допросе мужчина сообщил следователю, что 21 июня он находился совместно со своей сожительницей в квартире в городе Озеры. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес женщине удар в область лица, а также множественные удары ногами, после чего ушел спать», - говорится в сообщении.

Когда подозреваемый проснулся, то понял, что его сожительница мертва. После этого он завернул ее тело в плед, вынес на улицу и поместил в мусорный контейнер.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.