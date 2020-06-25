РИАМО - 25 июн. Свою работу с четверга возобновили 74 центральных офиса МособлЕИРЦ, там начали очное обслуживание пользователей, список открытых офисов обновляется ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
С адресами и режимом работы открывшихся расчетных центров можно ознакомиться на главной странице МособлЕИРЦ https://www.мособлеирц.рф.
«В начале июля заработают уже все 114 офисов и 56 касс МособлЕИРЦ. И, безусловно, в каждом расчетном центре в обязательном порядке будут строго соблюдены санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Призываю пользователей проявить ответственность и заботу о себе и окружающих: соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках, а также по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Клиенты расчетного центра могут передать показания приборов учета и без комиссии оплатить жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ.
Получить справочную информацию, узнать режим работы ближайшего офиса, а также передать показания приборов учета можно по телефонам контактного центра 8 496 245 15 99, 8 495 374 51 61 ежедневно с 8:00 до 22:00.
Еще один удобный способ дистанционной связи с МособлЕИРЦ - многоканальный телефон 8-495-374-51-91.
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25 ИЮНЯ
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