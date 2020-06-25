РИАМО - 25 июн. Проверка организована из-за утопления троих детей в Солнечногорске, два из них утонули в садоводстве «Чайка», сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Два ребенка в возрасте четырех и пяти лет утонули в котловане заполненном водой. В этом же районе области сегодня утонул еще один ребенок.

«Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Солнечногорской городской прокуратуре», - говорится в сообщении.

Надзор за процессуальными проверками, проводимыми следственным органом, обеспечивается.