РИАМО - 25 июн. На дорогах Московской области в период с 22 по 24 июня зафиксировали более 7 миллионов автомобилей, что на 11,5% больше, чем в начале июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 45%, а в сравнении с началом мая — на 25%. В среду, 24 июня, по областным дорогам проехали порядка 2,3 миллиона транспортных средств — и это наибольшее число автомобилей в регионе в выходной день с начала года», - говорится в сообщении.



Утром в четверг движение было затруднено на трассах А-107 (Малое кольцо) и А-108 (Большое кольцо), Носовихинском шоссе в Реутове, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов в Балашихе, Ярославском, Акуловском шоссе, Московском проспекте и улице 50 лет Комсомола в Пушкине, Дмитровском шоссе в Дмитрове, улицах Батарейной и Киово в Лобне, Ленинградском шоссе в Химках, Волоколамском шоссе и улице Ленина в Красногорске, Можайском и Минском шоссе в Одинцове, Домодедовском шоссе в Домодедове, Каширском шоссе в Ленинском округе, Новорязанском шоссе в Люберцах.