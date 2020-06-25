РИАМО - 25 июн. Сотрудники полиции проводят административное расследование о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию РФ после появление в Сети сюжета «Как проголосовать дважды», сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Автор видео рассказал, что в четверг сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно – при помощи системы дистанционного электронного голосования.

«В настоящее время в ОМВД России по Тверскому району Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.

Также правоохранители проверяют других участников голосования. В ведомстве отмечают, что синхронность их заявлений и широкое освещение в СМИ позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве.

В четверг ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков проголосовал дважды - дистанционно и на избирательном участке.