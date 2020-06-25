РИАМО - 25 июн. Ремонт четырех региональных дорог протяженностью 4,5 километра завершили в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках текущего ремонтного сезона в Павловском Посаде запланировано обновить покрытие на 14 муниципальных и региональных дорогах длиной более 10 километров. В настоящее время региональный ремонт в округе завершен — покрытие заменили на четырех дорогах, также отремонтировали три муниципальные дороги за счет средств из бюджета Московской области», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Таким образом, на региональной сети отремонтированы дороги: «Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново — Козлово» с 0 по 0,1 км, от основной дороги до остановки «Поворот на Козлово», «Павловский Посад — Аверкиево — Крупино — Данилово» — Шебаново» с 0 по 1,6 км в деревнях Шебаново и Крупино, «Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново» с 0 по 2 км от деревни Евсеево до деревни Щекутово, на улице Дачная в селе Рахманово (дорога «ММК — Ликино-Дулево — Рахманово» с 0 по 0,5 км).

В ходе работ было отфрезеровано старое и устроено новое покрытие, укреплены обочины и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

На муниципальной дорожной сети отремонтировано три дороги: улицы Захаровская и Красный Текстильщик, переулок Ефимова. Работы продолжаются на улицах Сенной, Радищева, Пушкинском переулке, подъезде к пересечению улиц Радищева и 1 мая.

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,7 тысячи участков дорог протяженностью свыше 2 тысяч километров. На сегодняшний день работы завершены более чем на 760 участках. Завершить ремонтный сезон запланировано осенью.