РИАМО - 25 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что хочет лично протестировать систему электронного голосования в рамках голосования по поправкам в Конституцию, данную систему выбрали уже более миллиона москвичей.

В Москве голосование по поправкам в Конституцию также проходит в электронном формате на портале 2020og.ru.

«Я хочу сам оттестировать, попробовать что-то такое с учетом того, что огромное количество москвичей выбрало электронную систему голосования - более миллиона человек», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по 1 июля.

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