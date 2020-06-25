РИАМО - 25 июн. В Московской области более 500 предпринимателей воспользовались горячей линией регионального Мособлгаза, единый номер для представителей малого и среднего бизнеса региона - 8 800 301 00 04 - начал работать в конце зимы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«Мособлгаз ведет открытый диалог с бизнесом Подмосковья. Уже более 5 лет мы организовываем очные встречи, круглые столы для предпринимателей по вопросам газификации. С целью совершенствования сервиса в этом году мы внедрили горячую линию для персональной поддержки и консультации представителей подмосковного малого и среднего бизнеса», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

По горячей линии предприниматели могут задать профильным специалистам вопросы, связанные с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья.