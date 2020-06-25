РИАМО - 25 июн. Жители Москвы с 26 июня получат доступ к данным электронной медицинской карте с мобильных устройств, теперь пациенты сами смогут вносить в нее данные о своем здоровье, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 14 января москвичам доступны электронные медицинские карты на портале mos.ru.

«Всего создано более 10 миллионов электронных медкарт, при этом уже более 650 тысяч горожан оформили доступ к ним. Мы продолжаем расширять возможности этого сервиса — с завтрашнего дня запускаем мобильную версию электронной медицинской карты. Таким образом, полные сведения о состоянии здоровья будут храниться в одном удобном месте и всегда будут под рукой», - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В мобильной версии все медицинские документы можно будет скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. Кроме того, станет доступна запись на прием к врачу — в приложении можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача или оповещения об открытии записи к нему. Таким образом, пациент сможет выбрать необходимого специалиста, а также удобную дату и время приема.

Теперь жители столицы с помощью этой карты смогут следить за ключевыми показателями здоровья. С 26 июня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня — о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Для этого в медкарте — как в мобильном приложении, так и на mos.ru — создали новый раздел «Дневник здоровья».

Еще жители столицы смогут заполнить анкету с семейным анамнезом — историей заболеваний родителей, бабушек и дедушек. Такая информация может пригодиться лечащему врачу для более точной постановки диагноза и своевременного выявления генетических патологий.