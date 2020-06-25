РИАМО - 25 июн. Движение трамваев восстановлено в четверг вечером на Строгинском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее на Строгинском шоссе по техническим причинам трамваи №10, 15, 21, 30 временно ходили измененными маршрутами.

«Восстановлено движение трамваев по Строгинскому шоссе», - говорится в сообщении.

Во время ограничения движения трамваев работали автобусы.