РИАМО - 25 июн. 322 подмосковных арендатора оформили документы и получили отсрочку по оплате муниципального имущества и неразграниченных земель, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

На сегодняшний день отсрочка по аренде введена на территории всех муниципальных образований Подмосковья.

«Общая сумма отсрочки составила 86,6 миллиона рублей, из них большая часть – это платежи за недвижимое имущество в размере 46,7 миллиона рублей и за земельные участки неразграниченной собственности – более 39,5 миллиона рублей, остальное – за аренду участков муниципальной собственности», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В адрес органов местного самоуправления Подмосковья поступило более 1600 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: около 600 заявлений – по имуществу, 87 заявлений по муниципальным земельным участкам, а также 950 заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.

Подача заявлений на отсрочку платежей по аренде муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется через портал РПГУ.

Мера поддержки распространяется на представителей пострадавших отраслей предпринимательства и торговли, указанных в перечне отраслей, утвержденных правительством России.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.