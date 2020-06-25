РИАМО – 25 июн. Ученые выяснили, что защитная маска даже при длительном ношении не может навредить здоровью человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследователи уверяют, что негативное отношение к ношению масок возникает лишь у тех, кто пытается оправдать свое нежелание носить защитные средства.

«Не существует никаких объективных причин полагать, что маски могут нанести вред», - говорится в сообщении.

Также исследователи заверили, что заблуждение, согласно которому риск подхватить вирус повышается из-за ношения маски, также является беспочвенным.