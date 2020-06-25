РИАМО - 25 июн. Новая функция, с помощью которой пользователи могут сообщить о температуре в салоне общественного транспорта, появится в мобильном приложении «Московский транспорт», говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Цель сервиса – сделать поездки пассажиров по городу еще комфортнее.

«Мы заботимся о пассажирах и проверяем работу кондиционеров перед каждым выходом на маршрут. Если в наземном транспорте кондиционер работает некорректно, то пассажир может написать об этом в приложении «Московский транспорт», - говорится в сообщении.

Перейти на страницу с формой обратной связи можно, нажав на баннер на главной странице, на сообщение в разделе «Общение» или на знак «Кондиционеры» во вкладке «Интересное». Важно указать все подробности: вид наземного транспорта, бортовой номер транспортного средства, дату и время. Специалисты проверят информацию и примут необходимые меры.

Почти весь городской наземный транспорт оснащен кондиционерами или системами климат-контроля пассажирского салона.

Если кондиционер по каким-то причинам не работает, пассажир также может сообщить об этом на бесплатную горячую линию 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54, оставить обращение через форму обратной связи на Едином транспортном портале, написать в твиттер Мосгортранса (@mosgortrans_ru).