РИАМО - 25 июн. В Москве пока ограничено проведение крупных городских мероприятий, что не позволяет туристической отрасли полностью восстановиться, но в скором времени это может измениться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Для туристов очень привлекательно проведение крупных красивых красочных мероприятий. Пока они не заработают. И естественно, что туристическая отрасль полностью не восстановится. Будем надеяться, что в скором времени это тоже произойдет», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр также рассказал, что пока в городе рано проводить массовые мероприятия. Такую возможность власти столицы рассмотрят в июле.
Сейчас в городе снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Были отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска, открылись магазины, заработали предприятия, гостей начали принимать рестораны и кафе. Дальнейшие ограничения также будут снимать поэтапно.
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Текстовая трансляция
25 ИЮНЯ
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