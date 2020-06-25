РИАМО - 25 июн. В Москве в этом году введут в эксплуатацию жилой дом по адресу: Зеленый проспект, владение 27А, на 144 квартиры для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Речь идет об односекционном доме с подземной автостоянкой. Здание строится по индивидуальному проекту с учетом окружающей застройки. Фасады здания отделают навесными панелями с облицовкой из пиленого фасадного кирпича, на них установят корзины под кондиционеры.

«Завершен монтаж оконных блоков и внутренних инженерных систем, монтаж лифтового оборудования, на всех этажах выполнена черновая отделка. Началась чистовая отделка и благоустройство территории», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Первые этажи дома будут нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Всего в здании запроектировано 144 квартиры (однокомнатных – 21, двухкомнатных – 106, трехкомнатных – 17). Общая площадь квартир составит 8 285,5 квадратных метров.

В квартирах и местах общего пользования выполнят улучшенную отделку с использованием качественных материалов по единому стандарту в соответствии с требованиями программы реновации.

Кроме того, четыре квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, будет установлена специальная сантехника.

Строительные работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению коронавируса. Все специалисты в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами, на постоянной основе производится бесконтактная телеметрия.